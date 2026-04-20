Scherma il fioretto azzurro splende a Il Cairo Deludono sciabola e spada

Durante il fine settimana internazionale, la scherma italiana ha ottenuto risultati diversi nelle discipline olimpiche. Il fioretto ha conquistato ottimi piazzamenti e medaglie, mentre sciabola e spada hanno registrato performance inferiori alle aspettative. La competizione si è svolta nella capitale egiziana, attirando atleti provenienti da vari paesi. I risultati dimostrano una prevalenza del fioretto nella rappresentativa italiana, mentre le altre discipline hanno incontrato alcune difficoltà.

L’intenso fine settimana internazionale della scherma azzurra vede nel fioretto l’arma assolutamente protagonista. Un weekend fenomenale quello dell’Italia a Il Cairo, con un dominio assoluto nelle prove a squadre, la doppietta nell’individuale femminile e l’unico inaspettato passo falso nella gara individuale maschile. Sottotono, invece, le prestazioni nella spada e nella sciabola, con i portacolori azzurri che chiudono tutti giù dal podio. Continua la formidabile stagione di Martina Favaretto, che ad ogni gara si conferma sempre al vertice. La veneta è sempre più vicina alla prima posizione del ranking mondiale, grazie al successo a Il Cairo, in una giornata che ha visto una meravigliosa doppietta azzurra con il secondo posto di Martina Batini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, il fioretto azzurro splende a Il Cairo. Deludono sciabola e spada Notizie correlate Leggi anche: Scherma, weekend internazionale con 80 azzurri in pedana: fioretto al Cairo, sciabola a Padova e Atene, spada a Budapest Scherma, Guillaume Bianchi nono nel fioretto a Il CairoOttavi fatali anche per Filippo Macchi, 13°, e Davide Filippi, 15°, mentre vengono eliminati ai sedicesimi Giulio Lombardi, 18°, Tommaso Martini,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Coppa del Mondo di fioretto – L’Italia è tutta d’oro al Cairo: doppio trionfo azzurro nelle prove a squadre! Gli uomini battono in finale Hong Kong, il Dream Team femminile supera la Francia e cala il poker; Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto a Il Cairo; Scherma: cdm fioretto, Italia d'oro a squadre con uomini e donne; Coppa del Mondo Fioretto Il Cairo 2026: undici azzurri volano al tabellone principale. Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto a Il CairoFinale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina ... oasport.it Le azzurre del fioretto battono la Francia a Il Cairo: Cristino decisivaL’ Italia si è confermata protagonista assoluta nella tappa di Coppa del Mondo di scherma a Il Cairo, firmando una storica doppietta con la vittoria anche nella prova a squadre del fioretto femminile. it.blastingnews.com #terni #bronzo #spada #scherma #circoloschermaterni #umbria #Prix - facebook.com facebook La scherma si prepara a diventare uno sport più televisivo con l’introduzione di questo puntatore virtuale sulla punta della spada che permetterà di vedere le traiettorie in tempo reale x.com