judo campionati italiani u18 e u21 brillano gli atleti del cus siena

Si sono svolte a Camaiore le qualificazioni per i campionati italiani di seconda classe Under 18 e Under 21. La nutrita squadra del Cus Siena Judo si è fatta ben valere. Primi a scendere sul tatami gli Under 18: Guglielmo Sensi (fino a 46 kg) si trova opposto a un solo avversario e centra due vittorie prima del limite; Alessio Cosentino (fino a 55 kg) subisce invece due ko prima del limite. I tre i judoka senesi della categoria fino a 66 kg, per un gioco tra ranking list e teste di serie, si ritrovano nella stessa metà del tabellone: Alvise Gallo supera prima De Luca e poi Maioli approdando così alla semifinale; stesso percorso per Elia Domenichini che batte prima Baiona, poi il compagno, Daniel Khanbekyan e si trova in semifinale proprio contro Gallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

