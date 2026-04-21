Venti atleti della squadra senese di scherma sono in gara al Pala Casali di Ancona, dove si stanno svolgendo le competizioni valide per la qualificazione alla finale del campionato italiano di Riccione, prevista per la seconda settimana di maggio. La competizione si svolge in questa sede prima di spostarsi nella località sulla riviera adriatica.

Il percorso verso la finale del campionato italiano di Riccione, in scena nella seconda settimana di maggio, è passato per il Pala Casali di Ancona. In pedana, per il Cus Siena Estra, ben 20 ragazzi, un numero che conta e dà valore al lavoro svolto dai tecnici del fioretto senese. Nella prima giornata di gara il miglior risultato è arrivato dai Maschietti: Brando Pin, dopo una gara senza errori, è salito sul gradino più alto del podio. Giovanni Fratangelo, alla prima esperienza nazionale, ha sfiorato l’accesso al tabellone dei sessantaquattro per una sola stoccata, chiudendo 70°. L’altro grande risultato è arrivato da Sofia Pichierri (Ragazze): la cussina ha raggiunto la zona premiata delle prime otto, sfiorando l’accesso alla semifinale sconfitta per 15-14 e chiudendo sesta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scherma. Cus Siena Estra corre per la finale del Campionato italiano. Al Pala Casali di Ancona brillano i venti atleti senesi

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