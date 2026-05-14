Scende dall' auto del papà e viene investito | il piccolo Giulio è morto in ospedale

Un bambino è stato investito mentre scendeva dall'auto del padre. Immediatamente soccorso, è stato portato d’urgenza all’ospedale e ricoverato in condizioni critiche. Nonostante i tentativi di salvarlo, le ferite si sono rivelate fatali e il piccolo è deceduto prima della sera. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Le sue condizioni erano parse subito gravissime, disperate: trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni e qui ricoverato in codice rosso, in fin di vita, non è sopravvissuto alle ferite riportate e prima di sera è purtroppo deceduto. È questo il triste destino del piccolo Giulio Lovera, il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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