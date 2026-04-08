Sassari 43enne scende dall'auto in panne e viene investito | morto sul colpo

A Sassari, un uomo di 43 anni è stato investito mentre si trovava sulla provinciale 15 dopo aver fermato la sua auto in panne. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava cercando di sistemare il veicolo. Nonostante i tentativi di soccorso, l’operaio è stato dichiarato morto sul posto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Luigi Pala, operaio 43enne di Sassari, è morto investito sulla provinciale 15 dopo essersi fermato per un guasto. La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sassari, scende dall’auto in panne e viene travolto: morto 43enne(Adnkronos) – Tragico incidetente nella notte sulla provinciale 15 Sassari-Ittiri.

Scende dall’auto in panne per controllare un guasto ma viene investito e ucciso sulla Milano-TorinoStando a quanto accertato la vittima stava viaggiando in direzione Torino quando ha dovuto accostare per un guasto.

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Sassari, scende dalla macchina in panne e viene travolto: morto operaio 43enneL’uomo aveva appena accostato con la sua auto sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto. È sceso dalla vettura e ha attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'altra ... tg24.sky.it

Il sacerdote, molto conosciuto in città, aveva 81 anni #Sassari - facebook.com facebook

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