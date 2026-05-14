Scatta il presidio | Riaprite il reparto di Psichiatria

Un presidio si è svolto davanti all’ospedale Santa Maria delle Stelle, promosso dal Tavolo Martesana in Salute. I partecipanti hanno chiesto la riapertura del reparto di Psichiatria e l’assunzione di nuovi medici, sottolineando che senza salute mentale non si può parlare di salute generale. La manifestazione ha attirato l’attenzione di cittadini e operatori sanitari, che hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alla situazione del servizio.

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"Senza salute mentale non c’è salute", presidio promosso dal Tavolo Martesana in Salute davanti all’ ospedale Santa Maria delle Stelle, e una richiesta: "Assumete i medici, riaprite la Psichiatria". Fra i manifestanti esponenti di associazioni, cittadini, politici locali e sovracomunali, fra loro i consiglieri regionali Palestra e Rosati. La Psichiatria melzese è chiusa, per carenza di personale prima e per ristrutturazione poi, dall’ottobre 2021. "Siamo qui a chiedere il ripristino di un reparto di fondamentale importanza - così il coordinatore del tavolo Paolo Molteni -. Quattro anni e nessuna prospettiva". Al microfono anche Alfio Lucchini, per oltre trent’anni responsabile del servizio dipendenze dell’Asst.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scatta il presidio: "Riaprite il reparto di Psichiatria" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanità, viaggio nel reparto di psichiatria dell'ospedale Cardarelli Notizie correlate "Riaprire il reparto di psichiatria": scatta la nuova protesta"Non c’è salute senza salute mentale": a quasi cinque anni dalla serrata del reparto di psichiatria dell’Ospedale Santa Maria delle Stelle, che... Paziente aggredisce il personale medico del reparto di psichiatria, interviene la Polizia di StatoMomenti di tensione, nel pomeriggio di mercoledì, nel reparto di Psichiatria dell'Infermi di Rimini dove un paziente ha dato in escandescenza... Argomenti più discussi: Scatta il presidio: Riaprite il reparto di Psichiatria; Riaprire il reparto di psichiatria: scatta la nuova protesta; Riaprire il reparto di psichiatria | scatta la nuova protesta. Scatta il presidio: Riaprite il reparto di PsichiatriaSenza salute mentale non c’è salute, presidio promosso dal Tavolo Martesana in Salute davanti all’ospedale Santa Maria delle ... ilgiorno.it