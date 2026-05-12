Riaprire il reparto di psichiatria | scatta la nuova protesta

Dopo quasi cinque anni dalla chiusura, si torna a manifestare per chiedere la riapertura del reparto di psichiatria dell’ospedale. La chiusura, avvenuta nell’ottobre 2021, ha suscitato proteste e dibattiti pubblici, e ora i cittadini si sono mobilitati di nuovo. La questione riguarda la mancanza di servizi dedicati alla salute mentale nella zona, con partecipanti che chiedono attenzione e interventi concreti.

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