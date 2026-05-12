Riaprire il reparto di psichiatria | scatta la nuova protesta
Dopo quasi cinque anni dalla chiusura, si torna a manifestare per chiedere la riapertura del reparto di psichiatria dell’ospedale. La chiusura, avvenuta nell’ottobre 2021, ha suscitato proteste e dibattiti pubblici, e ora i cittadini si sono mobilitati di nuovo. La questione riguarda la mancanza di servizi dedicati alla salute mentale nella zona, con partecipanti che chiedono attenzione e interventi concreti.
"Non c’è salute senza salute mentale ": a quasi cinque anni dalla serrata del reparto di psichiatria dell’ Ospedale Santa Maria delle Stelle, che chiuse nell’ottobre 2021 dopo una rovente estate di polemiche e manifestazioni, si torna "in piazza". È il tavolo “ Melegnano e Martesana in salute “, insieme a numerosissime altre associazioni e gruppi, a promuovere un presidio davanti al nosocomio melzese, fissato per domani alle 17. La richiesta principe, la riapertura. E prima ancora, un impegno al reperimento del personale e delle figure professionali indispensabili: "La chiusura protratta del reparto psichiatrico mina le basi stesse del diritto alla cura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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