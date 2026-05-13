Nella regione Toscana, la nomina di un nuovo garante dell'infanzia ha provocato tensioni tra le forze politiche del centrosinistra. La decisione è stata presa dopo uno scrutinio segreto che ha modificato gli equilibri tra i vari rappresentanti di partito, influenzando le dinamiche interne. La scelta ha suscitato reazioni diverse tra gli esponenti politici, evidenziando divisioni all'interno del fronte di governo regionale.

? Punti chiave Perché la nomina di Scaramelli ha creato tensioni nel centrosinistra?. Come ha influito lo scrutinio segreto sui rapporti di forza regionali?. Cosa porterà il progetto Pecore Elettriche ai giovani toscani?. In che modo i videogiochi entreranno nella missione del nuovo garante?.? In Breve Ruolo vacante in Toscana dal maggio 2025 per dodici mesi. Scaramelli di Italia Viva vince lo scrutinio segreto in aula fiorentina. Progetto Pecore Elettriche dedicato a Philip Dick attivo dal lunedì al venerdì. Approccio multidisciplinare su libri, serie TV e videogiochi per gli adolescenti. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato ieri, a seguito di una lunga seduta e di una votazione avvenuta tramite scrutinio segreto, la nomina del nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana, Scaramelli nuovo garante dell’infanzia: scossa nel centrosinistra

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