Nella giornata di ieri, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la nomina di Stefano Scaramelli come nuovo Garante dell’infanzia della regione. Dopo un acceso dibattito, l’assemblea ha espresso il proprio voto in favore della sua nomina, che entrerà in carica per un mandato ancora da definire. La scelta arriva in un momento di discussione sui ruoli e le competenze di questa figura istituzionale.

Stefano Scaramelli è stato nominato nuovo Garante per l’infanzia della Regione Toscana. Ieri, dopo un lungo e acceso dibattito, il voto dell’aula del Consiglio regionale. Con 39 partecipanti al voto a scrutinio segreto, Scaramelli (candidato di Pd e Casa riformista ) ha ottenuto 19 voti, Luciano Trovato (Avs e Movimento 5 Stelle) 1, Paolina Pistacchi (centrodestra) 14, con 5 schede bianche che hanno abbassato il quorum necessario. Nel lungo dibattito, il centrodestra ha attaccato la scelta dell’esponente di Casa riformista, già vicepresidente del Consiglio regionale, presidente della commissione sanità e in precedenza sindaco di Chiusi. "Non...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scaramelli è il nuovo Garante dell’infanzia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Toscana, Scaramelli nuovo garante dell’infanzia: scossa nel centrosinistra? Punti chiave Perché la nomina di Scaramelli ha creato tensioni nel centrosinistra? Come ha influito lo scrutinio segreto sui rapporti di forza...

Consiglio Toscana, commissione designa Scaramelli nuovo Garante dell'infanziaFirenze, 8 aprile 2026 - La commissione affari istituzionale e bilancio del Consiglio regionale ha designato Stefano Scaramelli a nuovo Garante per...

Argomenti più discussi: Scaramelli è il nuovo Garante dell’infanzia; Garante dell’Infanzia: Scaramelli nominato a maggioranza; Garante regionale infanzia, Pd spaccato: i consiglieri fiorentini votano l'odg di Palagi per stoppare Scaramelli; Garante Infanzia Toscana: uno tra Scaramelli, Trovato e Pistacchi.

Nominato il nuovo garante regionale dell'infanzia in Toscana, dopo una accesissima battaglia nel Campo Largo in consiglio regionale: 39 presenti, schede bianche 5 (maggioranza 18) Vince Matteo Renzi, pardon, Stefano Scaramelli: 19 voti (proposto da Iv e x.com

Garante dell’Infanzia: Scaramelli nominato a maggioranzaFirenze – Il Consiglio regionale ha nominato Stefano Scaramelli, che era stato proposto da Casa Riformista, come nuovo Garante per l’Infanzia e l’adolescenza. L’elezione è venuta a maggioranza, con 19 ... nove.firenze.it