Scandali nei ministeri | la proposta di Ruggeri sulla ‘Regola del 30

In un contesto di polemiche legate ai ministeri, un politico ha avanzato una proposta chiamata la “Regola del 30”, che si basa sul numero di ex partner di una persona. Secondo la proposta, il calcolo matematico considera i ex partner avuti nel corso della vita, ma non sono state fornite dettagli specifici su come questa cifra possa influire sulla maturità relazionale o sulle decisioni pubbliche. La proposta ha suscitato discussioni tra i membri dell’attuale governo.

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? Punti chiave Come può il numero di ex partner garantire la maturità relazionale?. Cosa prevede esattamente il calcolo matematico proposto da Ruggeri?. Perché la proposta di Meloni è l'alternativa alla Regola del Trenta?. Chi sono i ministri coinvolti negli scandali che hanno scosso il governo?.? In Breve Proposta Ruggeri basata su calcolo statistico formulato nel 2017 per Berlusconi.. Criterio prevede almeno 30 partner per compensare 12 anni di matrimonio.. Meloni propone governo composto esclusivamente da donne per evitare scandali privati.. Precedenti coinvolgono Sangiuliano con Boccia e Piantedosi con Claudia Conte..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandali nei ministeri: la proposta di Ruggeri sulla ‘Regola del 30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bitcoin: la regola del 30% che potrebbe scatenare un nuovo rally Smart working: crollo nei ministeri, da due giorni a unoÈ venerdì 13 marzo 2026 e la macchina dello Stato italiano sta arretrando su una delle conquiste più importanti per il benessere dei dipendenti...