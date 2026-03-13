Smart working | crollo nei ministeri da due giorni a uno

Venerdì 13 marzo 2026, i ministeri italiani hanno ridotto il numero di giorni dedicati allo smart working da due a uno. La decisione riguarda le modalità di lavoro a distanza dei dipendenti pubblici e si applica a tutte le strutture ministeriali. Questa modifica si riflette su un cambiamento nelle abitudini di lavoro di molti impiegati statali, che dovranno adattarsi a nuove regole.

È venerdì 13 marzo 2026 e la macchina dello Stato italiano sta arretrando su una delle conquiste più importanti per il benessere dei dipendenti pubblici: lo smart working. I dati raccolti dal sindacato FLP rivelano un drastico ridimensionamento del lavoro agile, che nella maggior parte dei ministeri è stato dimezzato rispetto ai livelli precedenti. Questa inversione di rotta non è solo una modifica burocratica, ma ha conseguenze dirette sulla vita quotidiana di migliaia di lavoratori e sulla qualità del servizio pubblico offerto ai cittadini. L’allarme è stato lanciato durante il tavolo dedicato all’innovazione nella pubblica amministrazione, dove Marco Carlomagno, segretario generale della federazione, ha presentato numeri preoccupanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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