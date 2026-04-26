Bitcoin | la regola del 30% che potrebbe scatenare un nuovo rally

Attualmente, Bitcoin viene scambiato a circa 77.620 dollari, avvicinandosi a una soglia importante di 79.694 dollari. Nelle ultime settimane, il prezzo ha registrato un aumento superiore al 30% rispetto al minimo di 61.000 dollari raggiunto in precedenza. Questa crescita ha attirato l’attenzione di operatori e analisti, che monitorano con attenzione i livelli di resistenza e le possibili conseguenze di questa fase rialzista.

? Cosa sapere Bitcoin scambia a 77.620 dollari avvicinandosi alla soglia critica di 79.694 dollari.. Il superamento del 30% dal minimo di 61.303 dollari attiverebbe un pattern storico.. Il prezzo di Bitcoin si trova a soli 2,7 punti percentuali dal superamento della soglia psicologica di 79.694 dollari, un livello che secondo i dati storici segnerebbe il punto di non ritorno rispetto al minimo di 61.303 dollari registrato a febbraio. La criptovaluta sta attualmente scambiando intorno ai 77.620 dollari, avendo già messo in atto una risalita del 28% partendo dal fondo toccato all’inizio dell’anno durante una fase di vendita generalizzata che aveva coinvolto sia il comparto crypto che i beni rifugio tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin: la regola del 30% che potrebbe scatenare un nuovo rally Notizie correlate Dal rally al crollo, come la guerra in Medio Oriente può ridisegnare il prezzo del bitcoinLa traiettoria del bitcoin nei prossimi mesi dipenderà dall’evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Leggi anche: Bitcoin a 79.000$: rally istituzionale o rischio crollo del 20%? Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A nessuno interessa il Bitcoin in questo momento, ed è proprio per questo che dovreste acquistarlo, afferma un esperto investitore; Come monitorare la performance del tuo portafoglio crypto; L’America esegue un nodo Bitcoin: cosa significa la mossa del governo per la rete; Bitcoin sfida la gravità, target a $90K: il segnale che aveva previsto tutto. Analisi statistica Bitcoin: ecco perché la pazienza premia: la regola del terzo giornoDalla classifica globale del daily visibile sulla tabella nella parte bassa del grafico, emerge che il pattern storicamente più forte su BTC è la sequenza doji-ribassista-ribassista in regime BEAR+LOW ... criptovaluta.it Storia del Denaro: Dalle conchiglie ai Bitcoin | Cultura Finanziaria al Castello - facebook.com facebook Acquista Bitcoin, Ethereum, Solana e non solo. Tutto in un'unica app. x.com