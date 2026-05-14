Nella zona di Napoli, sono stati effettuati controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine in tre quartieri: Scampia, Miano e Piscinola. Durante le operazioni sono state arrestate alcune persone e sono state elevate diverse sanzioni amministrative. Sono stati anche svolti controlli per verificare il rispetto delle normative vigenti, con particolare attenzione alla prevenzione di attività illecite. Le operazioni sono state coordinate per garantire la sicurezza pubblica nelle aree interessate.

Napoli, servizi straordinari di controllo del territorio a Scampia, Miano e Piscinola: arresti, sanzioni e verifiche. Napoli, controlli rafforzati a Scampia, Miano e Piscinola. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Polizia di Stato nelle zone di Scampia, Miano e Piscinola, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati in genere e rafforzare la sicurezza urbana. L’attività si è svolta nel pomeriggio di ieri nell’ambito delle iniziative coordinate dalla Questura di Napoli. Identificazioni e controlli su persone e veicoli. Gli agenti del Commissariato di Scampia, con il supporto della Polizia Locale, hanno pattugliato le aree interessate effettuando controlli mirati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scampia, Miano e Piscinola: controlli straordinari della Polizia

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