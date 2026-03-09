Frattamaggiore controlli straordinari della Polizia | 119 persone identificate

A Frattamaggiore, la Polizia di Stato e quella Municipale hanno condotto controlli straordinari durante i quali sono state identificate 119 persone. Durante le verifiche sono stati sequestrati due veicoli e sono state contestate sette violazioni del Codice della Strada. Le operazioni si sono svolte in diverse zone della città, coinvolgendo diversi agenti e ufficiali.

Verifiche congiunte tra Polizia di Stato e Municipale: sequestrati due veicoli e contestate 7 violazioni al Codice della Strada. Servizi mirati contro illegalità e degrado. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità. Nella giornata di ieri, un articolato controllo del territorio è stato effettuato a Frattamaggiore. Controlli congiunti tra Polizia di Stato e Municipale. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, insieme al personale della Polizia Municipale, hanno identificato 119 persone, 40 delle quali con precedenti di polizia. Controllati anche 58 veicoli, con due mezzi sottoposti a sequestro amministrativo.