Scamacca troppi alti e bassi | l' Atalanta aspetta il fenomeno perduto

L’attaccante dell’Atalanta ha mostrato prestazioni altalenanti nel corso della stagione, con molte partite caratterizzate da momenti di buona forma alternati a periodi di difficoltà. La squadra ha a disposizione 180 minuti per superare il record di gol di Krstovic, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La sua continuità resta un tema di discussione tra addetti ai lavori, mentre i tifosi attendono segnali di maggiore stabilità.

Il paradosso di questa stagione irregolare è che Gianluca Scamacca resta, nonostante tutto, il miglior marcatore stagionale dell’Atalanta. L’attaccante romano ha infatti realizzato 14 reti tra tutte le competizioni. Non lontano dalla stagione migliore a Bergamo, la prima, quella delle 19 reti complessive. Quella centrale, minata da due infortuni gravi, è passata in archivio senza lasciare tracce. Detto questo, la campagna 2025-26 di Scamacca non può ritenersi soddisfacente. Gli acciacchi fisici e i cali non hanno consentito all’attaccante di mantenere un andamento regolare. Delle 52 gare stagionali dell’Atalanta, lui ha lasciato traccia in 37. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Gianluca Scamacca trascina l'Atalanta con una grande doppietta contro il Cagliari

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