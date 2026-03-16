Troppi decibel alti e stonati Abbassiamoli

In questa campagna referendaria, i toni sono spesso troppo alti e stonati. La discussione si svolge più come un duello tra sostenitori, con parole dure eccessivamente accentuate, piuttosto che come un confronto civile di idee. La sensazione è che manchi una reale volontà di dialogo, lasciando spazio a un clima di tensione e scontro.

Roma, 16 marzo 2026 – Più che abbassarli, bisognerebbe spegnerli. Purtroppo non esiste un telecomando per dare a questa campagna referendaria dei toni che assomiglino a un confronto di idee, più che a un duello rusticano tra ragazzotti che hanno alzato il gomito. A misura di social, il luogo comunicativo dove l’insulto è regola, con i vantaggio di non pagare neppure dazio per offese o sciocchezze che si dicono. Paradossale, visto che si parla di giustizia, non dimentichiamolo! Risultato: a una settimana dal voto, il bilancio informativo sul quesito che ci troveremo di fronte in cabina, è sinceramente sconfortante. Tante cose concrete il mondo politico ce le ha spiegate, certo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Troppi decibel alti e stonati. Abbassiamoli Articoli correlati Leggi anche: Juventus, Costacurta: “Cambiaso ha troppi alti e bassi” Vestiti stonati a SanremoUn tempo c’era Loredana Bertè, ora Pilar Fogliati “zero chic”, Laura Pausini contenuta a fatica nei suoi abiti Armani e Carlo Conti nero di smoking e... Tutto quello che riguarda Troppi decibel Argomenti discussi: Troppi decibel alti e stonati. Abbassiamoli; Migliori rugged phone: guida all’acquisto (marzo 2026). Cuore a rischio per inquinamento, colpi di calore, pfas e troppi decibelPiù di 2 milioni ogni anno i decessi per infarto e ictus attribuibili all'inquinamento atmosferico. Ma non ci sono solo le polveri sottili che respiriamo. Inquinamento acustico, colpi di calore, micro ... rainews.it