serie d ed eccellenza alti e bassi per le valdarnesi

Le squadre del Valdarno hanno affrontato una giornata caratterizzata da risultati diversificati nei campionati di Serie D ed Eccellenza. Da un lato, alcune formazioni hanno conquistato vittorie significative, mentre altre hanno subito sconfitte o pareggi, evidenziando un andamento altalenante. La giornata si è conclusa con un quadro di risultati contrastanti, riflettendo le diverse situazioni delle squadre coinvolte.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Giornata dai due volti per le squadre del Valdarno impegnate nei campionati di Serie D ed Eccellenza, tra successi importanti e battute d’arresto. In Serie D torna alla vittoria il Terranuova Traiana, che supera per 2-1 il Camaiore interrompendo un digiuno che durava da un mese. I biancorossi sbloccano il risultato con Simonti, ma vengono raggiunti dai versiliesi nel corso della gara. A decidere l’incontro è poi la rete di Innocenti, che consente ai padroni di casa di conquistare tre punti preziosi. Prestazione di grande carattere per il Montevarchi, che strappa uno 0-0 sul campo del Siena allo stadio Franchi. Un risultato di rilievo per i rossoblù, costretti a giocare in inferiorità numerica per gran parte della partita dopo l’espulsione di Francalanci.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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