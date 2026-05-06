Villa Reatina | allarme residenti per degrado nei parchi dello Gnomone

I residenti di Villa Reatina si sono rivolti alle autorità locali denunciando un peggioramento delle condizioni dei parchi dello Gnomone, con segnalazioni di degrado e abbandono. Le lamentele riguardano soprattutto la sicurezza dei bambini, che frequentano i parchi quotidianamente. Dopo le richieste dei cittadini, si attendono interventi mirati per migliorare la manutenzione e garantire ambienti più sicuri per le famiglie.

? Cosa scoprirai Come cambierà la sicurezza dei parchi dopo le segnalazioni dei residenti?. Quali misure concrete chiederanno i cittadini per proteggere i bambini?. Perché le zone verdi diventano pericolose proprio al calare del sole?. Chi dovrà garantire il presidio costante nelle aree dello Gnomone?.? In Breve Degrado colpisce aree verdi tra lo Gnomone e il nuovo parco.. Pericolo per bambini e famiglie nelle ore del tardo pomeriggio e sera.. Residenti chiedono presidio costante e maggiori controlli alle autorità competenti.. Sicurezza urbana compromessa dalla presenza di tossicodipendenti nelle zone pubbliche.. I residenti di Villa Reatina segnalano una crescente presenza di tossicodipendenti tra l’area dello Gnomone e il nuovo parco, sollevando forti preoccupazioni per la sicurezza urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Reatina: allarme residenti per degrado nei parchi dello Gnomone Notizie correlate Allarme degrado a Bari Vecchia: il Comune convoca un incontro pubblico con i residentiAssociazioni e cittadini denunciano il disagio vissuto nel centro storico, in vista della stagione turistica. Carne velenosa nei parchi: allarme in tre comuniNelle zone verdi della Bassa modenese, un’atmosfera di allerta si è diffusa tra i proprietari di animali domestici dopo il rinvenimento di bocconi di...