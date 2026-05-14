Scaletta Eurovision 2026 la seconda semifinale | l’ordine dei cantanti in gara e perché Sal Da Vinci non c'è
Questa sera, giovedì 14 maggio, si svolge la seconda semifinale di Eurovision 2026, durante la quale verranno scelti i dieci paesi che passeranno alla finale di sabato. La scaletta prevede l’ordine di esibizione dei vari cantanti, con alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. Tra i partecipanti non c’è anche il cantante Sal Da Vinci, anche se non sono stati forniti motivi ufficiali per questa assenza. La serata si svolge in un clima di attesa e competizione tra gli artisti in gara.
Si terrà questa sera, giovedì 14 maggio, la seconda semifinale di Eurovision 2026 in cui si decideranno i dieci che accederanno alla finale di sabato. L'Italia questa sera è assente, ritroveremo Sal Da Vinci in finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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