Rissa e spari a Scafati | sospesa per 15 giorni la licenza a un locale

I Carabinieri di Scafati hanno notificato a un locale del centro cittadino la sospensione dell’attività per 15 giorni, su richiesta del comando locale. La decisione è arrivata in seguito a un episodio di rissa e spari avvenuto ieri nella zona, che ha coinvolto il locale e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Salerno.

