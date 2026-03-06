Tarantino lascia l’Inter dopo tre anni da responsabile del settore giovanile

Tarantino si è dimesso dal ruolo di responsabile del settore giovanile dell’Inter dopo aver ricoperto questa posizione per tre anni. La società ha comunicato ufficialmente la sua uscita, senza fornire dettagli sulle motivazioni. Tarantino lascia l’incarico e si apre ora una fase di transizione per il settore giovanile del club.

Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando lancia l’indiscrezione: «Thuram ha una clausola da 80 milioni di euro e in Premier League.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tarantino lascia l’Inter dopo tre anni da responsabile del settore giovanile Addio a Orazio Russo, storico responsabile del settore giovanile del CataniaUn grave lutto ha investito il calcio siciliano e nazionale: se n'è andato all'età di 52 anni Orazio Russo, storico responsabile del settore... Leggi anche: Morto Orazio Russo, addio allo storico responsabile del settore giovanile del Catania: il cordoglio del club siciliano Una raccolta di contenuti su Tarantino lascia. Argomenti discussi: Roma-Milano, asse caldissimo. Come cambieranno i vertici dei settori giovanili; La Gazzetta dello Sport: Caccia a due trofei, l'Inter ci crede.