Sbarre l’asfalto cede | perdita d’acqua dopo i lavori elettrici

Dopo alcuni lavori elettrici, si è verificata una perdita d'acqua che ha causato il cedimento dell'asfalto in una strada del centro urbano. La condotta idrica sottostante è risultata danneggiata, provocando l'emergenza. La segnalazione ufficiale è stata inviata al Comune da un tecnico incaricato, che ha evidenziato i danni e richiesto interventi di riparazione. La zona è stata delimitata e si attende un intervento per ripristinare la condotta e riparare i danni all'asfalto.

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? Domande chiave Come hanno fatto i lavori elettrici a danneggiare la condotta idrica?. Chi ha inviato la segnalazione tecnica ufficiale al Comune?. Quali pericoli reali corre chi attraversa la zona della chiesa?. Perché il nuovo asfalto ha ceduto proprio dopo i lavori?.? In Breve Davide Calidona e Filocamo Bruno hanno inviato PEC al Settore Manutenzione comunale.. Il guasto è avvenuto dopo scavi per la posa di un corrugato elettrico.. Ristagni d'acqua in via Sbarre Centrali vicino alla Chiesa di San Francesco.. Il Comitato Sbarre San Francesco monitora lo spreco idrico e la viabilità.. Una massiccia perdita d’acqua ha colpito Via Sbarre Centrali a Reggio Calabria nelle ultime ore, danneggiando il manto stradale proprio davanti alla Chiesa di San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sbarre, l’asfalto cede: perdita d’acqua dopo i lavori elettrici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Perdita d'acqua in via Monte Scuderi, lavori in corso ed erogazione sospesaTecnici di Amam, l'azienda acque, sono a lavoro in via Monte Scuderi, nel villaggio Villa Lina, a causa di una copiosa perdita d’acqua segnalata... Strada chiusa alle auto dopo la perdita d'acqua, appello al sindaco dopo mesi di disagiIl laboratorio politico "UniAmo Lusciano" esprime forte preoccupazione per la prolungata chiusura al traffico di via Salzano che da settimane sta...