Camion si scontra con un' auto sulla circonvallazione e si ribalta | feriti i conducenti e traffico bloccato FOTO

Un incidente si è verificato sulla circonvallazione, a circa un centinaio di metri dall’uscita dei Colli della ss714 in direzione Montesilvano, coinvolgendo un camion Nissan e una Ford Fiesta. Il camion si è ribaltato dopo l’impatto, provocando feriti tra i conducenti e il blocco del traffico nell’area. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Spoltore.

Scontro tra un autocarro Nissan di una ditta di trasporto e una Ford Fiesta a un centinaio di metri dall'uscita dei Colli della ss714, la circonvallazione, in direzione Montesilvano: il mezzo pesante si è ribaltato e sul posto, oltre alla polizia locale di Spoltore sul posto con due pattuglie.