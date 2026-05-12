Diciotto tracce per raccontarsi senza filtri, diciotto capitoli per mettere in ordine un percorso che, da promessa, è già diventato realtà. Santissimo, primo album ufficiale di Sayf, pseudonimo di Adam Sayf Viacava, pubblicato l’8 maggio, non è un semplice debutto ma una dichiarazione di identità. Dopo la visibilità conquistata a Sanremo con Tu mi piaci tant o, l’artista genovese si presenta al grande pubblico con un progetto solido, ambizioso e sorprendentemente maturo. Nessuna sensazione di “prima prova”, ma piuttosto l’idea di un artista che ha già trovato la propria voce e la porta avanti con sicurezza. Un racconto personale tra radici e trasformazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sayf esordisce con il primo album: Santissimo è un vero e proprio manifesto generazionale libero e coraggioso

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SAYF - SANREMISSIMO FREESTYLE | Reaction Arcade Boyz

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