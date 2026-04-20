Torna la fiera del Crocifisso ritrovato | a Salerno dal 30 aprile al 2 maggio

A Salerno torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro, in programma dal 30 aprile al 2 maggio. La XXXIV edizione del 2026 sarà presentata ufficialmente mercoledì 22 aprile alle ore 11 nella Sala del Gonfalone del Comune. La manifestazione si svolge annualmente e coinvolge espositori e visitatori interessati all’evento.

Torna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. La XXXIV edizione 2026 sarà presentata ufficialmente mercoledì 22 aprile, alle ore 11, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno. “Nel fuoco del tempo”: questo lo slogan della Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026 che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di Salerno dal 30 aprile al 3 maggio. Quest’anno, tra le diverse novità, c’è anche un’estensione territoriale nella geografia urbana della manifestazione, che sarà svelata nel corso della conferenza. La manifestazione è organizzata dalla Bottega San Lazzaro con: Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, CNA, Provincia di Salerno, Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione Carisal e Fondazione Scuola Medica Salernitana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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