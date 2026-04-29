Caos Ostia la stagione balneare parte male | l' ombra degli abusi blocca la firma delle nuove concessioni

A pochi giorni dall'inizio della stagione balneare, la zona di Ostia si trova in una situazione di incertezza a causa di un blocco nelle nuove concessioni. Sono state firmate solo poche concessioni già definite, mentre gran parte delle autorizzazioni attese sono ancora in sospeso. La situazione crea preoccupazione tra operatori e cittadini, con l’avvio della stagione che si avvicina senza una soluzione definitiva.

Le concessioni balneari già firmate si contano sulla punta delle dita e, a pochi giorni dall’avvio della stagione, regna l’incertezza sul Mare di Roma. Quello che va in scena a Ostia ricorda un film già visto, con tanti sequestri e le difficoltà di garantire l’avvicendamento tra i concessionari.🔗 Leggi su Romatoday.it

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