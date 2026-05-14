Sarno Sirica FdI sulla Zona Zes | Opportunità da non perdere urgono trasparenza e garanzie

Durante il consigcolo comunale del 12 maggio, l’opposizione ha votato a favore alla convenzione tra i comuni di Sarno e Striano, che riguarda la partecipazione al bando pubblico per la Zona Economica Speciale. La proposta mira a cogliere le opportunità offerte dall’iniziativa, ma è stata sottolineata la necessità di garantire trasparenza e sicurezza nelle procedure. La discussione si è concentrata sull’importanza di sfruttare questa occasione senza rinunciare alla chiarezza nei passaggi amministrativi.

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