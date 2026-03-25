Sarno Sirica FdI contro l' aumento delle strisce blu

A Sarno, il consigliere comunale di opposizione e coordinatore di Fratelli d’Italia ha presentato una contestazione formale riguardo alle politiche di gestione della sosta. In particolare, ha criticato l’aumento delle strisce blu e ha sottolineato la mancanza di un piano organico per la mobilità cittadina. La protesta si concentra sulla gestione delle aree di parcheggio e sulla pianificazione della viabilità.

Il consigliere d'opposizione denuncia la mancanza di pianificazione e definisce l'espansione dei parcheggi a pagamento una "tassa indiretta" sui cittadini A Sarno, il consigliere comunale d'opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Enrico Sirica, ha sollevato in queste ore una formale contestazione contro le politiche di gestione della sosta attuate dall'amministrazione, denunciando l'assenza di un piano organico della mobilità a fronte del progressivo e non regolamentato aumento delle aree a pagamento (strisce blu) a discapito di quelle gratuite. Il rappresentante politico evidenzia come la città stia subendo una costante contrazione degli spazi di sosta libera, un fenomeno che impatta direttamente sulle tempistiche e sulle finanze di residenti e lavoratori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sarno, Sirica (FdI) contro l'aumento delle strisce blu Articoli correlati Sirica (FdI) attacca: “Strisce blu senza logica a Sarno, così si penalizzano i cittadini”Tempo di lettura: 2 minutiSarno continua a fare i conti con una progressiva contrazione degli spazi di sosta gratuita, mentre le strisce blu avanzano... Sarno, degrado in via Falciani: la denuncia di Sirica (Fdi)Il consigliere FdI Sirica chiede mappatura, cronoprogramma e fondi dedicati per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Approfondimenti e contenuti su Sarno Sirica FdI contro l'aumento delle... Discussioni sull' argomento Turismo a Sarno, Sirica (FdI) attacca: Vetrine occasionali, serve un piano; Sarno, Sirica (FdI) attacca: Turismo gestito a spot, serve una strategia vera. Sarno, omicidio Gaetano Russo: «Colpito con oltre dieci fendenti da colui che ha sempre aiutato»Il corpo dilaniato da oltre dieci coltellate. Massacrato per salvare la figlia 19enne aggredita da un tossicodipendente nella sua salumeria. È morto così, Gaetano Russo, 61 anni, all’interno della sua ... ilmattino.it Panettiere ucciso Sarno: Sirica muto davanti al giudiceCandele, fiori, biglietti e foto. La bottega storica di Gaetano Russo è diventata un luogo di ricordi e preghiere. Una folla commossa si è riunita per una veglia in ricordo di Gaetano, ucciso ... ilmattino.it Altman chiude Sora. L'AI della rivoluzione dei video non stava già più al passo (di A. Sarno) x.com Sarno, approvata la definizione agevolata dei tributi locali: sostegno a cittadini e imprese - facebook.com facebook