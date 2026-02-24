Sarno degrado in via Falciani | la denuncia di Sirica Fdi

Il degrado in via Falciani a Sarno deriva dalla presenza di marciapiedi sconnessi e dalla mancanza di scivoli accessibili. La denuncia di Sirica di Fratelli d’Italia evidenzia come queste criticità rendano difficile il passaggio a pedoni e disabili. Molti residenti lamentano problemi di sicurezza quotidiani. La situazione rimane invariata, nonostante le richieste di intervento da parte della comunità. Un intervento urgente potrebbe migliorare la qualità della vita in zona.

Il consigliere FdI Sirica chiede mappatura, cronoprogramma e fondi dedicati per l'abbattimento delle barriere architettoniche. I marciapiedi sconnessi e l'assenza di scivoli a norma in via Paolo Falciani, a Sarno, tornano al centro del dibattito politico locale. Enrico Sirica, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, ha denunciato pubblicamente lo stato di abbandono della strada, richiamando l'amministrazione agli obblighi di legge in materia di accessibilità urbana. "Via Paolo Falciani è una strada importante per Sarno, ma oggi rappresenta un percorso a ostacoli per chiunque abbia difficoltà motorie", dichiara Sirica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

