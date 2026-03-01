Lavori lungo Corso Amendola a Sarno | scattano i divieti

A Sarno, sono stati introdotti divieti di transito lungo Corso Amendola a causa di lavori di riqualificazione e miglioramento del decoro urbano. L'ordinanza comunale vieta il passaggio di veicoli dall’intersezione con Via Roma, al fine di permettere lo svolgimento delle operazioni di rinnovamento. Questa misura potrebbe causare disagi agli abitanti e agli automobilisti che percorrono la zona.

Disagi in vista per abitanti di Sarno. Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di "Rigenerazione, riqualificazione e miglioramento del decoro urbano di Corso Amendola", l'ordinanza del Comune che: • è vietato il transito dei veicoli in Corso Amendola (dall'intersezione con Via Roma.