Sardegna Rally Raid | 700 km di sfida tra sterrati e Gallura

La Sardegna Rally Raid si sta preparando a un percorso di circa 700 chilometri tra sterrati e la regione della Gallura. I partecipanti devono affrontare una sfida di navigazione senza aver avuto accesso in anticipo al tracciato. Le iscrizioni per l’evento si sono chiuse in appena 28 minuti, dimostrando l’interesse crescente per questa competizione. La gara si svolgerà nel territorio sardo, coinvolgendo numerosi piloti provenienti da diverse parti.

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? Domande chiave Come faranno i piloti a navigare senza conoscere il percorso prima?. Perché le iscrizioni per il rally sono esaurite in soli 28 minuti?. Quali zone della Gallura verranno scoperte attraverso questi 700 km di sterrato?. Come cambierà il Molo Brin di Olbia durante i quattro giorni?.? In Breve Evento dal 15 al 17 maggio con 700 km di percorso in Gallura.. Iscrizioni per il Campionato Italiano Motorally esaurite in soli 28 minuti.. Antonio Scanu gestisce i percorsi tra il Molo Brin di Olbia e l'entroterra.. Collaborazione tra Moto Club Insolita Sardegna e Automobile Club Sassari per l'organizzazione.. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha presentato in aula consiliare il Sardegna Rally Raid, la sfida internazionale che trasformerà la Gallura nel palcoscenico di una competizione tra auto e moto dal 15 al 17 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna Rally Raid: 700 km di sfida tra sterrati e Gallura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rally Prealpi Orobiche: 277 km di pura sfida tra Bergamo e SelvinoIl Rally Prealpi Orobiche taglia il traguardo della sua quarantesima edizione tra sabato 11 e domenica 12 aprile, portando l’azione motoristica nel... Leggi anche: 50 Km di Romagna: 1.700 atleti pronti alla sfida tra i sentieri Temi più discussi: Sardegna Rally Raid 2026. Tre giorni di pura sfida ad Olbia; Sardegna Rally Raid. Due Gare, Due Percorsi Differenti. Tiziano Siviero: Tracciatore, Designer o Filosofo?; Sardegna Rally Raid, entusiasmo alle stelle: iscrizioni esaurite in 28 minuti; Olbia diventa la capitale del Rally Raid: date e programma. Andrea Tomasini al Sardegna Rally Raid per difendere la leadership tricoloreIl pilota pordenonese affronta la seconda prova del campionato italiano cross country dopo il successo all’Italian Baja-Artugna Race. nordest24.it Sardegna Rally Raid. La Sfida Aprilia. Legittima Aspirazione MondialeDue Rally in uno. Un impegno gigantesco per portare la vetrina dell’Isola fino all’angolo più lontano del Pianeta. Da una parte i Campionati Italiani Auto e Moto. Dall’altra la Prova-Test voluta dalle ... msn.com