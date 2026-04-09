Rally Prealpi Orobiche | 277 km di pura sfida tra Bergamo e Selvino

Il Rally Prealpi Orobiche, giunto alla sua quarantesima edizione, si è svolto tra sabato 11 e domenica 12 aprile. La competizione ha coperto un percorso di 277 chilometri, tra le aree di Bergamo e Selvino, con partenza e arrivo presso la Fiera di Bergamo. La gara ha coinvolto numerosi equipaggi e appassionati di motori, portando l’attenzione sulla tradizione rally della zona.

Il Rally Prealpi Orobiche taglia il traguardo della sua quarantesima edizione tra sabato 11 e domenica 12 aprile, portando l’azione motoristica nel cuore bergamasco con partenza e arrivo fissati presso la Fiera di Bergamo. L’evento, curato dall’Automobile Club Bergamo, si snoderà su un totale di 277,25 chilometri, di cui 71,28 dedicati alle prove speciali cronometrate. Il programma operativo prevede lo shakedown nella giornata di sabato, concentrato nella zona di Zandobbio, precisamente nella località Selva. Le vetture transiteranno sulla strada comunale tra via Vago (all’incrocio con via Corna Rossa) e via Sommi, fino all’intersezione con via Corno, con una finestra temporale di chiusura programmata dalle 13:30 alle 19:00, prevedendo il passaggio dei mezzi tra le 14:30 e le 18:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally Prealpi Orobiche: 277 km di pura sfida tra Bergamo e Selvino Quarant’anni di gran corsa per il rally Prealpi Orobiche con l’ACI di BergamoC’è stata una terminologia celebrativa ricorrente alla presentazione del “Rally Prealpi Orobiche”, anno della quarantesima edizione. Rally Prealpi Orobiche, il percorso della 40ª edizioneLo shakedown è previsto nella giornata di sabato, mentre la gara sarà concentrata nella domenica. Argomenti più discussi: Il Prealpi Orobiche fa 40 (edizioni) fra storia, tradizione e qualche novità; Rally Prealpi Orobiche, il percorso della 40ª edizione. Nebrodi Racing, Massimo Contiguglia in trasferta al Rally Prealpi OrobicheIl Rally Prealpi Orobiche, giunto alla sua quarantesima edizione e secondo atto della Coppa Rally di Zona 3, ancora una volta fa registrare il pieno di iscrizioni, con ben 117 vetture ed equipaggi che ... messinasportiva.it Rally: un Prealpi Orobiche da recordSaranno ben diciassette le vetture schierate da Rally Sport Evolution nell'appuntamento di casa valevole per la Coppa Rally ACI Sport. comunicati-stampa.net FLAVIO BREGA AL VIA DEL RALLY PREALPI OROBICHE Al volante della Skoda Fabia RS del team MM Motorsport, con Marco Zegna alle note, il portacolori di New Turbomark Rally Team cercherà una posizione di rilievo e punti fondamentali alla corsa vers - facebook.com facebook