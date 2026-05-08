In Sardegna si è registrato un nuovo focolaio di dermatite bovina a San Vito, con l'ASL che ha diramato un’allerta. La zona interessata si estende su un raggio di 50 chilometri, coinvolgendo gli allevamenti del Sarrabus. Il virus continua a diffondersi nonostante i tentativi di contenimento in precedenza, sollevando interrogativi sul motivo per cui le infezioni persistano anche dopo la soppressione dei focolai precedenti.

? Domande chiave Come influirà il raggio di 50 km sugli allevamenti del Sarrabus?. Perché il virus continua a colpire nonostante i precedenti focolai estinti?. Quali danni economici subiranno le aziende agricole del sud-est sardo?. Dove si stanno concentrando le operazioni di abbattimento della ASL?.? In Breve Raggio di protezione di 50 chilometri stabilito attorno al focolaio di San Vito.. Focolai ancora attivi nei comuni di Ballao e nei siti di Muravera.. Precedenti focolai a Muravera e Villaputzu dichiarati ufficialmente estinti il 24 aprile.. Danni produttivi pesanti per gli allevamenti del quadrante Sarrabus e Gerrei.. Il 6 maggio un nuovo focolaio di dermatite nodulare bovina ha colpito il territorio di San Vito, attivando le procedure di abbattimento degli animali infetti gestite dai veterinari della ASL di Cagliari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, nuovo focolaio di dermatite bovina a San Vito: allerta ASL

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