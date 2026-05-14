Domani in diverse piazze della Sardegna si svolgeranno presidi organizzati dalla Cgil per raccogliere firme su temi legati alla sanità e al lavoro. Le iniziative coinvolgeranno diversi centri dell'isola, con obiettivi mirati a sostenere proposte di legge specifiche. Le nuove proposte di legge presentate in Parlamento riguardano interventi sulla sanità pubblica e sulla tutela dei diritti dei lavoratori. La raccolta firme si svolgerà in punti strategici e sarà aperta alla partecipazione dei cittadini.

? Domande chiave Dove si terranno i presidi per raccogliere le firme domani?. Come influiranno le nuove proposte di legge sulla sanità sarda?. Chi guiderà le manifestazioni nelle piazze di Olbia e Sassari?. Perché il sistema degli appalti mette a rischio la sicurezza lavorativa?.? In Breve Tappe a Ortacesus, Villacidro, Olbia, Sassari e Oristano il 15 e 16 maggio.. Lara Ghiglione, Fausto Durante, Sandro Gallittu e Francesca Nurra partecipano ai presidi.. Raccolta firme online disponibile tramite il sito del ministero della Giustustizia.. Mobilitazione coinvolge 110 Camere del Lavoro per parità salariale e sicurezza appalti.. Domani e sabato... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, la Cgil scende in piazza: firme per sanità e lavoro

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