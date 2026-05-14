Sardegna 102 comuni a rischio | Tatti protesta a Roma per la Legge 131

A Roma si è svolta una protesta da parte di rappresentanti di alcuni comuni sardi, tra cui quelli della provincia di Oristano, riguardo alla Legge 131. Attualmente sono 102 i comuni dell’isola considerati a rischio di perdere lo status montano. La nuova normativa solleva anche domande sui contributi destinati ai neonati nelle aree interessate. La questione riguarda l’impatto della legge sulle comunità locali e sui servizi pubblici.

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? Domande chiave Quali comuni della provincia di Oristano perderanno lo status montano?. Come influirà la nuova legge sui contributi per i nuovi nati?. Perché i docenti dei piccoli borghi rischiano di lasciare le scuole?. Cosa accadrà agli incentivi per l'acquisto della prima casa in Sardegna?.? In Breve La legge del settembre 2025 esclude 102 comuni sardi dallo status montano.. 37 realtà della provincia di Oristano rischiano la perdita di fondi e servizi.. Eliminazione sgravi contributivi fino a 8.000 euro per l'assunzione di residenti locali.. Cessano incentivi economici per nuovi nati e adozioni nei comuni sotto i 5.000 abitanti.. A Roma, il sindaco di Ruinas Gianni Tatti ha partecipato mercoledì 13 maggio 2026 alla mobilitazione nazionale per denunciare i danni causati dalla Legge 131 del settembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, 102 comuni a rischio: Tatti protesta a Roma per la Legge 131 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sardegna, blitz degli autovelox: il calendario dei controlli sulla 131? Cosa sapere Polizia Stradale attiva autovelox mobili sulla 131 e SS 729 dal 27 aprile. Sardegna, blitz autovelox su SS 131 e SS 125: ecco il pianoLa Polizia stradale ha pianificato l’attivazione di dispositivi mobili per il controllo della velocità in Sardegna a partire da martedì 7 aprile 2026. Si parla di: M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: COMUNI MONTANI, M5S: DA GOVERNO MACELLERIA ISTITUZIONALE PER SOLITO ORTICELLO POLITICO DELLA LEGA; Il sindaco di Ruinas a Roma per difendere i comuni montani della provincia. Fondi ai comuni, Todde 'Sardegna al fianco dei sindaci'La Regione sarà al fianco dei Comuni sardi, colpiti da una decisione grave e inaccettabile. Così la presidente Alessandra Todde, dopo la comunicazione del Ministero dell'Interno sull'impossibilità ... ansa.it