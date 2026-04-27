Sardegna blitz degli autovelox | il calendario dei controlli sulla 131

A partire dal 27 aprile e fino al 3 maggio, la Polizia Stradale ha avviato una serie di controlli sulla strada statale 131 e sulla SS 729 in Sardegna. Sono stati installati autovelox mobili in diversi punti strategici lungo il percorso, con l’obiettivo di monitorare la velocità dei veicoli. Le verifiche si svolgono in modo capillare sui nodi principali della rete stradale dell’isola.

? Cosa sapere Polizia Stradale attiva autovelox mobili sulla 131 e SS 729 dal 27 aprile.. I controlli capillari coprono i nodi stradali sardi fino a domenica 3 maggio.. La Polizia Stradale ha disposto una serie di controlli con impianti mobili per il rilevamento della velocità su diversi tratti della Sardegna, partendo da lunedì 27 aprile con presidi sulla Statale 131 Carlo Felice nel settore della Direzione Centrale Nuorese e sulla SS 729 tra Sassari e Olbia. Il piano operativo previsto per questa settimana vede una distribuzione capillare dei dispositivi di controllo lungo le principali arterie che collegano i nodi della provincia. Per martedì 28 aprile, gli interventi si concentreranno sempre sulla Statale 131 Carlo Felice, spostandosi nei tratti Nuorese e Olbia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, blitz degli autovelox: il calendario dei controlli sulla 131 Notizie correlate Sardegna, blitz autovelox su SS 131 e SS 125: ecco il pianoLa Polizia stradale ha pianificato l’attivazione di dispositivi mobili per il controllo della velocità in Sardegna a partire da martedì 7 aprile 2026. Leggi anche: Gli autovelox sono attivi: il calendario dei controlli sulle strade