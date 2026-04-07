Nella regione Sardegna, a partire da martedì 7 aprile 2026, la Polizia stradale ha programmato l’uso di autovelox mobili per controllare la velocità lungo le strade statali SS 131 e SS 125. Il piano prevede l’attivazione di dispositivi temporanei in diverse zone, con l’obiettivo di monitorare e sanzionare gli eccessi di velocità. La misura interesserà principalmente le arterie principali della regione.

La Polizia stradale ha pianificato l’attivazione di dispositivi mobili per il controllo della velocità in Sardegna a partire da martedì 7 aprile 2026. I controlli interesseranno le principali arterie di scorrimento dell’isola per tutta la settimana. L’operazione inizia oggi, martedì 7 aprile, con presidi posizionati sulla Strada Statale 131 Carlo Felice nel tratto di Oristano e sulla SS 131 Dir. Centrale Nuorese nel territorio di Nuoro. Per domani, mercoledì 8 aprile, il piano prevede la permanenza degli impianti mobili nei medesimi tratti della SS 131 Carlo Felice a Oristano e della SS 131 Dir. Centrale Nuorese a Nuoro, con l’aggiunta di un controllo sulla SS 729 che collega Sassari e Olbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, blitz autovelox su SS 131 e SS 125: ecco il piano

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