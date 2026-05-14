Sarà la Salernitana la prossima avversaria del Ravenna ai playoff | doppia sfida per continuare a sognare la B

Il Ravenna affronterà la Salernitana nei quarti di finale dei playoff, in una doppia sfida che deciderà chi accederà alle semifinali. La squadra giallorossa si prepara a sfidare l'avversaria in questa fase della competizione, con l’obiettivo di proseguire il cammino verso la promozione in Serie B. La partita rappresenta un passaggio importante per il club, che cerca di proseguire la propria corsa con l’obiettivo di raggiungere le fasi successive del torneo.

Decisa l'avversaria del Ravenna nel prossimo turno di playoff: ai quarti di finale i giallorossi se la dovranno vedere con la Salernitana. Dopo aver eliminato il Cittadella nella sfida conclusasi con un doppio pareggio ieri sera, il Ravenna dovrà quindi incrociare le armi con la squadra che ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lotteria playoff, la Salernitana aspetta l'avversaria: tutti i segreti delle rivaliIl sogno lo coltivano in ventotto ma solo una realizzerà il sogno: la serie B è una volata che durerà fino alla finalissima del 7 giugno.

La Pianese scrive la storia: è alla fase nazionale dei playoff per la B, ora il Lecco per continuare a sognarePiancastagnaio (Siena), 7 maggio 2026 – Dopo l’eccellente traguardo dello scorso anno (secondo turno dei playoff con eliminazione per mano del...

Temi più discussi: Playoff Serie C 2025/26, primo turno nazionale: Casertana-Salernitana; Salernitana, sarà derby con la Casertana nei playoff: il 10 e il 13 andata e ritorno; Playoff Serie C, la Salernitana non sarà testa di serie: le possibili rivali; L'attesa è finita: la Salernitana debutta nei playoff con il derby.

Derby Campano nei playoff di serie C La Lega Pro ha sorteggiato gli abbinamenti del primo turno dei playoff della Serie C 2025/26.La Salernitana sarà impegnata Domenica 10 Maggio sul campo della Casertana alle 21.00. Il ritorno allo stadio Arechi Mercole x.com

Salernitana, continua il sogno: i granata stoppano la Casertana e sbarcano ai quartiLa Salernitana vive novanta minuti di passione e sofferenza all’Arechi contro una Casertana ostica, che si fa nettamente preferire. L’uno a uno finale vale i quarti dei play-off. Succede tutto nella ... infocilento.it

DIRETTA | Casertana Salernitana (risultato finale 2-3): Butic riapre la sfida ma non basta! (10 maggio 2026)Diretta Casertana Salernitana streaming video tv, oggi 10 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per i playoff di Serie C. ilsussidiario.net