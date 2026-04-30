Lotteria playoff la Salernitana aspetta l' avversaria | tutti i segreti delle rivali

La lotteria playoff si sta avvicinando, con ventotto squadre che sperano di ottenere la promozione in Serie B. Solo una di queste riuscirà a passare il turno, in una competizione che si protrarrà fino alla finale del 7 giugno. La Salernitana aspetta di conoscere la propria avversaria, mentre le altre squadre sono ancora impegnate nelle sfide decisive per accedere alla fase successiva.

Il sogno lo coltivano in ventotto ma solo una realizzerà il sogno: la serie B è una volata che durerà fino alla finalissima del 7 giugno. La Salernitana attenderà il proprio turno il 10 maggio, gara d'andata del primo turno nazionale playoff. Non conosce ancora il proprio avversario, che verrà.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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