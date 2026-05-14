Sara Gaudenzi conosceva già la scelta di Ciro Solimeno | Lo diceva chiaramente non ho detto nulla per rispetto
Sara Gaudenzi, ex tronista di Uomini e Donne, ha commentato la decisione di Ciro Solimeno. Ha affermato di essere a conoscenza della scelta di Solimeno e di aver deciso di non intervenire per rispetto della sua decisione. La Gaudenzi ha dichiarato di averlo saputo già prima e di aver scelto di non parlare pubblicamente in merito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni riguardo alla vicenda.
Sara Gaudenzi, ex tronista di Uomini e Donne, svela un retroscena sulla scelta del collega di trono Ciro Solimeno. Il napoletano ha lasciato il programma qualche giorno fa con Elisa Leonardi ma, secondo lei, la decisione sarebbe stata presa già tempo fa: "Passavamo i giorni insieme e lo diceva chiaramente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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