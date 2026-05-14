Sara Gaudenzi conosceva già la scelta di Ciro Solimeno | Lo diceva chiaramente non ho detto nulla per rispetto

Sara Gaudenzi, ex tronista di Uomini e Donne, ha commentato la decisione di Ciro Solimeno. Ha affermato di essere a conoscenza della scelta di Solimeno e di aver deciso di non intervenire per rispetto della sua decisione. La Gaudenzi ha dichiarato di averlo saputo già prima e di aver scelto di non parlare pubblicamente in merito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni riguardo alla vicenda.

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