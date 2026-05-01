Tra poche settimane, si attende la decisione di Ciro Solimeno nel corso di Uomini e Donne. Il tronista, attualmente l’unico rappresentante del Trono Classico di questa stagione, si appresta a concludere il suo percorso. Nel frattempo, Elisa ha rilasciato alcune confessioni riguardo al suo coinvolgimento con il tronista, mentre il pubblico segue con attenzione gli sviluppi della vicenda.

Manca ormai davvero poco alla scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Il tronista, rimasto unico esponente del Trono Classico della stagione, sta per portare a compimento il suo percorso tra alti e numerosi bassi. Per un attimo si era anche pensato che la scelta saltasse, considerando che Elisa Leonardi aveva preso la decisione di lasciare il programma. Le cose, però, hanno preso una piega differente e, a un passo dal momento conclusivo del trono di Ciro, la giovane si è lasciata andare a delle confessioni molto importanti. Quando verrà registrata la scelta di Ciro Solimeno e quando terminerà questa edizione di Uomini e Donne. Nel corso di una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Ciro Solimeno aveva dichiarato che avrebbe avuto bisogno di altre due o tre settimane prima di poter compiere la sua scelta.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Quando ci sarà la scelta di Ciro Solimeno a UeD? Elisa fa confessioni: sul tronista

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