Uomini e Donne Sara Gaudenzi e la rivelazione sulla scelta di Ciro | cosa sapeva da tempo

Dopo la decisione di Ciro Solimeno di scegliere una compagna a Uomini e Donne il 12 maggio 2026, Sara Gaudenzi ha condiviso durante una trasmissione di aver avuto la sensazione che l’esito fosse già scritto. La partecipante ha spiegato di aver percepito in anticipo quale fosse la direzione presa dall’uomo durante il percorso nel programma. La conversazione si è svolta davanti a un pubblico che ha seguito con attenzione le sue parole, senza che siano state fornite ulteriori dettagli sul motivo di questa convinzione.

Dopo la scelta di Ciro Solimeno, avvenuta a Uomini e Donne il 12 Maggio 2026, Sara Gaudenzi ha rivelato a Casa Lollo 3 di aver previsto l’esito. Ha anche risposto alle critiche di Cristiana Anania, mantenendo un tono distaccato. La sua analisi offre spunti interessanti sulla dinamica del programma: scopriamo le dichiarazioni fatte dall’ex tronista. Caos ultima registrazione U&D 13 Maggio 2026: dame e cavalieri lasciano lo studio La previsione di Sara Gaudenzi sulla scelta di Ciro. Sara Gaudenzi ha dichiarato di non essere sorpresa dalla scelta di Ciro Solimeno. Infatti, ha notato segnali chiari durante il loro percorso. “Mi piaceva di più Elisa” ha affermato, sottolineando che il carattere di Elisa Leonardi si adatta meglio a quello di Ciro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - La scelta di Sara

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