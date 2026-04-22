Sara Centelleghe uccisa con 67 forbiciate chiesto l'ergastolo per Deep Badhan | Accanimento inaudito sul corpo

Il pubblico ministero ha richiesto la condanna all'ergastolo per l'imputato, accusato di aver ucciso la vittima nella sua abitazione di Costa Volpino il 26 ottobre scorso. L'omicidio si è verificato con 67 ferite da arma da taglio, e l'imputato è stato trovato presente sulla scena del delitto. La richiesta di condanna si basa sulla gravità delle lesioni e sulla natura dell'intera vicenda.