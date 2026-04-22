Sara Centelleghe uccisa con 67 forbiciate chiesto l'ergastolo per Deep Badhan | Accanimento inaudito sul corpo
Il pubblico ministero ha richiesto la condanna all'ergastolo per l'imputato, accusato di aver ucciso la vittima nella sua abitazione di Costa Volpino il 26 ottobre scorso. L'omicidio si è verificato con 67 ferite da arma da taglio, e l'imputato è stato trovato presente sulla scena del delitto. La richiesta di condanna si basa sulla gravità delle lesioni e sulla natura dell'intera vicenda.
Chiesto l'ergastolo per Deep Badhan per l'omicidio di Sara Centelleghe, uccisa nella sua casa di Costa Volpino (Bergamo) il 26 ottobre 2024. La pm ha sostenuto l'aggravante della crudeltà per "l'accanimento sul corpo della ragazza" con 67 forbiciate.🔗 Leggi su Fanpage.it
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