Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha incontrato il presidente del Consiglio italiano, con il colloquio che si è svolto in modo ampio e approfondito. La discussione ha toccato vari temi di politica internazionale e relazioni bilaterali, con un confronto definito come franco e costruttivo. Entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di proseguire il dialogo su questioni di interesse comune.

ROMA – L’incontro con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, è stato “molto ampio, molto costruttivo tra nazioni che chiaramente sono nazioni alleate, un incontro nel quale abbiamo trattato tanto il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni e gli scenari internazionali, la crisi in Medio Oriente, sicurezza e libertà di navigazione, e quindi lo stretto di Hormuz”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all’arrivo all’evento ‘L’agricoltura, il futuro’, a Milano. E ancora: “Abbiamo parlato di alcuni dossier che sono particolarmente importanti per l’Italia, perché l’Italia storicamente gioca un ruolo, penso alla Libia e al Libano.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Meloni: “Con Rubio incontro franco e costruttivo”

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Meloni: Con Rubio incontro proficuo, Italia difende i suoi interessi come gli Usa

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