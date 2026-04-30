Il tumulto dei Ciompi a Zogno incontro con Franco Franceschi

A Zogno si terrà un incontro con Franco Franceschi dedicato al tumulto dei Ciompi, un episodio storico che coinvolse i lavoratori di Firenze. Contestualmente, la rassegna “Fili del Tempo” prosegue con la riflessione sui conflitti nella storia, un tema che attraversa diverse epoche e società, evidenziando le sfide e le tensioni che hanno segnato il passato. La serata si concentrerà su aspetti storici e sociali di eventi che hanno lasciato tracce nel tempo.

“Fili del Tempo” continua ad esplorare un tema, quello dei conflitti nella storia, che attraversa epoche, luoghi e società e che rappresenta una delle dimensioni più costanti e complesse dell’esperienza umana. Mercoledì 6 maggio, alle 20.30, con l’incontro “Il tumulto dei Ciompi” la rassegna culturale itinerante – organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo – fa tappa a Zogno alla sala Consiliare, in via martiri della Libertà 27. Ospite Franco Franceschi dell’Università degli Studi di Siena. Il nono appuntamento sarà dedicato al tumulto dei Ciompi, uno degli episodi più celebri e analizzati della storia delle rivolte sociali del Basso Medioevo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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