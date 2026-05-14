Papa Leone XIV in visita alla Sapienza agli studenti | Non si chiami difesa riarmo che aumenta le tensioni

"Non si chiami difesa un riarmo che aumenta le tensioni", le parole del Papa in visita alla Sapienza oggi per parlare di studio, pace e futuro con la comunità accademica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Grazie a Papa Leone XIV per il suo instancabile impegno per la Pace, e per le sue parole contro un riarmo costoso ed eccessivo. Il suo monito non può e non deve essere ignorato. x.com

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