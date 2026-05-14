Santo Stefano del Sole anziana raggirata con la truffa del finto incidente

A Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, una donna di oltre ottant’anni ha ricevuto una telefonata da sconosciuti che le hanno riferito di un incidente che coinvolgeva un familiare. Dopo aver fornito alcune informazioni, la donna si è vista chiedere denaro, che ha consegnato a un malintenzionato. La vittima ha riferito di aver agito senza sospettare nulla, convinta di aiutare. La vicenda si inserisce tra i casi di truffe telefoniche che coinvolgono persone anziane.

Succede ancora. Stavolta a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino. Una donna di oltre ottant’anni riceve una telefonata. Dall’altra parte qualcuno le dice che il figlio ha avuto un incidente, che la situazione è grave, che ci sono problemi con la giustizia e che serve denaro per evitare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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