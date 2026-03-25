Nonna aiutami | anziana raggirata con la truffa del finto nipote bottino da 100mila euro

Una donna anziana è stata truffata da due persone che si sono spacciate per un nipote in difficoltà e un collaboratore incaricato. I truffatori sono riusciti a farsi consegnare gioielli per un valore di circa 100.000 euro. La vittima ha raccontato di essere stata chiamata con la scusa di un aiuto urgente e di aver consegnato gli oggetti senza sospetti.

Agli arresti domiciliari un 22enne e una 50enne napoletani, protagonisti di un raggiro ai danni di un'anziana signora: decisivi i video di sorveglianza e la denuncia della vittima Si sono finti un nipote in difficoltà e un collaboratore incaricato e sono riusciti a farsi consegnare gioielli per un valore di circa 100mila euro. È la truffa messa a segno ai danni di un’anziana barese, per la quale i carabinieri hanno arrestato un 22enne e una 50enne, entrambi napoletani. L’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari è stata eseguita lo scorso 20 marzo dai militari del Comando provinciale di Bari, con il supporto dell’Arma di Napoli, su disposizione del gip del Tribunale di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - "Nonna, aiutami": anziana raggirata con la truffa del finto nipote, bottino da 100mila euro Articoli correlati Leggi anche: Anziana di 85 anni raggirata a Monselice per 30 mila euro con la truffa del finto carabiniere, fermato 23enne Truffa del finto nipote a un anziana: presi durante la fuga con gioielli per 17mila euroAveva appena messo a segno una truffa nei confronti di un’anziana quando è stata fermata per un controllo dalla polizia.