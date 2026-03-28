Nella zona di Albergheria è stato annunciato un piano di intervento volto al recupero della chiesa del Santissimo Crocifisso, attualmente in stato di abbandono. L'iniziativa prevede interventi di riqualificazione per trasformare i ruderi, considerati simbolo di degrado e illegalità, in un centro dedicato alla cultura, all’arte e alla socialità. La proposta è stata presentata da un rappresentante del coordinamento cittadino di un partito politico locale.

Da simbolo di degrado e illegalità a fulcro di cultura, arte e rinascita sociale. Questa è la visione ambiziosa e concreta di Adriano Cacciatore, responsabile del Dipartimento cultura del coordinamento cittadino Udc, per il recupero dei ruderi della chiesa del Santissimo Crocifisso all’Albergheria. Un luogo oggi ferito, nel cuore pulsante di Ballarò, che non può più essere lasciato all’incuria e all’abbandono. Ogni 19 marzo, in occasione della festa di San Giuseppe, i resti della chiesa diventano teatro delle cosiddette “vampe”: falò alimentati da rifiuti e legname accumulati tra le antiche mura. Un rituale che non solo deturpa un patrimonio storico e culturale, ma mette a serio rischio l’integrità delle strutture superstiti e della celebre opera iconica di Igor Scalisi Palminteri che domina la piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Albergheria, piano d'intervento per il recupero della chiesa del Santissimo Crocifisso

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