Arti e Mestieri mercatino in Piazza Santa Maria Novella

A Piazza Santa Maria Novella si svolge una manifestazione di tre giorni dedicata agli artigiani e alle tradizioni locali, con un mercatino che mette in mostra prodotti fatti a mano e tecniche tradizionali. L’evento si svolge nel centro storico e coinvolge diverse bancarelle, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire oggetti realizzati da artigiani del territorio.

In piazza Santa Maria Novella una tre giorni dedicata all’autenticità, alla riscoperta della tradizione, alla maestria artigiana. Confartigianato Firenze e Confesercenti Firenze, insieme per il quinto anno consecutivo, celebrano il Capodanno Fiorentino valorizzando l’artigianato artistico ed il commercio di qualità con una mostra-mercato. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Firenze e fa parte della rassegna Settimana del Fiorentino, promossa dal Comune in occasione del Capodanno Fiorentino per valorizzare le tradizioni cittadine. Fa inoltre parte delle manifestazioni inserite nel calendario ufficiale della Giornata del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Arti e Mestieri, mercatino in Piazza Santa Maria Novella Articoli correlati Rigenerazione di Santa Maria Novella: "Avanti con biblioteca, piazza e caffetteria"Via libera in giunta ai progetti di fattibilità tecnico-economica per e nuova biblioteca civica con caffetteria interna di Santa Maria Novella per... Leggi anche: Capodanno Fiorentino, arti e mestieri in piazza